Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум не договорился о контракте с Bellator.

По словам Вердума, он не договорился с Bellator, так как в промоушене хотели, чтобы его первым боем был реванш с Федором Емельяненко. Бразилец отметил, он очень уважает Федора и не может сказать, что он не хотел драться, но переговоров с россиянином не было.

«Я знаю, что мой менеджер Али Абдель-Азиз ведет переговоры с PFL. Возможно, я приму участие в этом чемпионате», — сказал Вердум, слова которого приводит BJ Penn.

Ранее бразильский боец в тяжелом весе Фабрисио Вердум после победы над Александром Густафссоном на турнире UFC on ESPN 14 в своем последнем бою в промоушене заявил, что хочет провести еще один поединок против россиянина Федора Емельяненко.