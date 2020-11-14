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  • 14:34,  14 ноября 2020
Футбол
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Евро-2020 могут перенести в Великобританию

Евро-2020 могут перенести в Великобританию
Евро-2020. Фото: uefa.com

Великобритания может принять чемпионат Европы 2020 года следующим летом вместо 12 городов.

Об этом сообщает Daily Mail. По информации источника, УЕФА все еще считает основным вариантом проведение финальной части Евро-2020 в 12 городах Европы, в число которых входит и Санкт-Петербрг. Отмечается, что из-за пандемии коронавируса изучаются альтернативные варианты проведения Евро-2020, и ведутся дискуссии относительно того, что Великобритания будет единственным местом проведения турнира.

Известно, что Футбольная ассоциация Англии отказался от комментариев по этому поводу, но источники в FA и УЕФА подтвердили, что переговоры на этот счет продолжаются.

Ранее Евро-2020 из-за коронавируса был перенесен на 2021 год. УЕФА решил не изменять названия турнира. Изначально он должен быть пройти в 12 городах — помимо Петербурга и Баку, это Лондон, Мюнхен, Рим, Бухарест, Копенгаген, Амстердам, Бильбао, Глазго, Будапешт и Дублин.

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