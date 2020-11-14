Евро-2020 могут перенести в Великобританию

Великобритания может принять чемпионат Европы 2020 года следующим летом вместо 12 городов.

Об этом сообщает Daily Mail. По информации источника, УЕФА все еще считает основным вариантом проведение финальной части Евро-2020 в 12 городах Европы, в число которых входит и Санкт-Петербрг. Отмечается, что из-за пандемии коронавируса изучаются альтернативные варианты проведения Евро-2020, и ведутся дискуссии относительно того, что Великобритания будет единственным местом проведения турнира.

Известно, что Футбольная ассоциация Англии отказался от комментариев по этому поводу, но источники в FA и УЕФА подтвердили, что переговоры на этот счет продолжаются.