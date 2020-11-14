Российский теннисист Андрей Рублев поделился ожиданиями от предстоящего Итогового турнира АТР.

По словам Рублева, он нервничает, так как впервые выступает на этом турнире, где собраны самые лучшие игроки, и нормально, что спортсмен может нервничать, ведь все мы люди. Рублев отметил, ради таких моментов теннисисты играют и работают на тренировках.

Россияниин добавил, он с нетерпением ждет матча с Надалем. Рублев считает, что испанец — один из лучших игроков в истории тенниса, поэтому Рублеву нечего терять, все давление будет оказываться на Надаля.

«Здесь все матчи будут тяжелыми, но и интересными. Я пару раз играл и с Тимом, и с Циципасом. Я обыгрывал их и проигрывал им, так что будет весело и интересно», — сказал Рублев, слова которого приводит пресс-служба турнира.

Отметим, Итоговый турнир пройдет с 15 по 22 ноября. Помимо Надаля, в квартете с россиянином выступят Доминик Тим и Стефанос Циципас.