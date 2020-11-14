Жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Анна Семак рассказала, что у их дочерей обнаружена коронавирусаня инфекция.

По словам Анны Семак, у нее дважды отрицательный тест, при этом сильная головная боль и слабость.

«У девочек положительный результат анализа, высокая температура, кашель и потеря обоняния», — написала Анна Семак в «сториз» своего Instagram.

Отметим, пара воспитывает семерых детей: трое — общих и одну усыновленную в 2016 году дочку Татьяну.

Ранее жена Семака подозревала, что заразилась коронавирусом.

В историях своего инстаграма она сначала сообщила, что заболела. Затем показала видео, на котором у нее берут мазок на COVID-19.

Также Анна Семак недавно рассказала, как поддерживала супруга после трех поражений подряд.