Жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Анна Семак рассказала, что у их дочерей обнаружена коронавирусаня инфекция.
По словам Анны Семак, у нее дважды отрицательный тест, при этом сильная головная боль и слабость.
«У девочек положительный результат анализа, высокая температура, кашель и потеря обоняния», — написала Анна Семак в «сториз» своего Instagram.
Отметим, пара воспитывает семерых детей: трое — общих и одну усыновленную в 2016 году дочку Татьяну.
Ранее жена Семака подозревала, что заразилась коронавирусом.
В историях своего инстаграма она сначала сообщила, что заболела. Затем показала видео, на котором у нее берут мазок на COVID-19.
Также Анна Семак недавно рассказала, как поддерживала супруга после трех поражений подряд.
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