Итальянская федерация футбола начала расследование в отношении римского «Лацио».

Об этом сообщает Corriere della Sera. По информации источника, столичный клуб подозревают в мошенничестве с тестами на COVID-19. Отмечается, прокуратура уже изъяла из лаборатории 95 мазков и получила доступ к переписке между представителями римлян и работниками упомянутой лаборатории.

Также сообщается, что в течение расследования следователи уже допросили юриста «Лацио», главу медицинского отдела клуба и президента Клаудио Лотито. Известно, что они проверяют версию, согласно которой в «Лацио» скрывали результаты тестирования, так как они давали разные показатели перед матчами в еврокубках в другой лаборатории. Так, тесты Чиро Иммобиле, Лукаса Лейвы и Томаса Стракоши два раза показали отрицательный результат, но были положительными при тестировании в соответствии с протоколами УЕФА.

По информации Il Messaggero, если вину «Лацио» докажут, с клуба снимут от одного до трех очков в чемпионате Италии.