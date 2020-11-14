Футболисты сборной России Антон Заболотный, Даниил Лесовой и Александр Ерохин тренируются в составе национальной команды на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле перед матчем Лиги наций УЕФА против сборной Турции.

Об этом сообщается в Twitter сборной России. Отмечается, все футболисты тренируются в общей группе, а Антон Заболотный, Даниил Лесовой и Александр Ерохин вчера вечером вернулись в расположение национальной команды.

Ранее тесты трех футболистов на коронавирус показали сомнительный результат. Повторные тесты показали отрицательный результат, однако уже было принято, что в товарищеской игре против сборной Молдовы они участие принимать не будут.

Матч между сборными Турции и России состоится завтра, 15 ноября. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.