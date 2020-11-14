Стилист Валерия Лармадио поделилась мнением об образе российской фигуристки Алины Загитовой на телепроекте «Ледниковый период».

По словам Лрмадио, за счет неправильных фасонов и неправильного кроя стилисты «Первого канала» подчеркнули совсем не то. Стилист отметила, она внимательно пересмотрела несколько нарезок из «Ледникового периода», посмотрела страницу Загитовой и считает, что фигуристка — потрясающая девушка, красивая, миниатюрная, женственная и хрупкая, а стилисты подчеркнули то, чего нет.

Лармадио добавила, что если бы стилисты подобрали правильные платья, образ был совсем другим.

Стилист рассказала, что пышные юбки – это стиль бэби-долл, и он присутствует во всех образах, но его берут из «лохматых годов», поэтому это не тот бэби-долл, который актуален.

«Если стилисты Первого канала – профессионалы, они знают, что сейчас платья в этом стиле абсолютно другие. У них другой фасон, другой крой. И это точно не то, что они предлагают Алине. Я не назову наряды Алины экстравагантными. Ничего такого там нет. И на самом деле они старомодные», — сказала Лармадио, слова которой приводит Sports.ru.

Ранее стало известно, в каком образе олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова будет вести новый выпуск шоу «Ледниковый период» на Первом канале.