Чимаев — Адесанье: Хочешь полетать?

Чеченский боец с шведским паспортом Хамзат Чимаев обратился к новозеландскому чемпиону UFC в среднем весе Исраэлю Адесанье.
«Хочешь полетать?» — написал 26-летний Чимаев в своем Twitter, опубликовав видеоролик тейкдауна в своем исполнении.
Отметим, свой следующий бой Хамзат Чимаев проведет 19 декабря в Лас-Вегасе. Соперником бойца станет английский боец ямайского происхождения Леон Эдвардс.
Напомним, Чимаев провел дебютный поединок в UFC в июле этого года и одержал три досрочных победы. Всего на счету Чимаева в девять побед в девяти поединках в профессиональной карьере.
Ранее Уайт рассказал, кто из бойцов отказался драться с Чимаевым. Хамзат долго не мог найти соперника на следующий бой в промоушене UFC, поскольку одержал три победы за 66 дней, пропустив от соперников всего два удара, а сам нанес почти 200. От боя с Чимаевым отказались Дэмиэн Майя, Стивен Томпсон и Крис Уайдман.
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