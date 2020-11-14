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  • 14:35,  14 ноября 2020
Бокс/MMA
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Чимаев — Адесанье: Хочешь полетать?

Чимаев &#8212; Адесанье: Хочешь полетать?
Хамзат Чимаев. Фото: официальный сайт UFC.

Чеченский боец с шведским паспортом Хамзат Чимаев обратился к новозеландскому чемпиону UFC в среднем весе Исраэлю Адесанье.

«Хочешь полетать?» — написал 26-летний Чимаев в своем Twitter, опубликовав видеоролик тейкдауна в своем исполнении.

Отметим, свой следующий бой Хамзат Чимаев проведет 19 декабря в Лас-Вегасе. Соперником бойца станет английский боец ямайского происхождения Леон Эдвардс.

Напомним, Чимаев провел дебютный поединок в UFC в июле этого года и одержал три досрочных победы. Всего на счету Чимаева в девять побед в девяти поединках в профессиональной карьере.

Ранее Уайт рассказал, кто из бойцов отказался драться с Чимаевым. Хамзат долго не мог найти соперника на следующий бой в промоушене UFC, поскольку одержал три победы за 66 дней, пропустив от соперников всего два удара, а сам нанес почти 200. От боя с Чимаевым отказались Дэмиэн Майя, Стивен Томпсон и Крис Уайдман.

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