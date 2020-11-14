Чимаев — Адесанье: Хочешь полетать?

Чеченский боец с шведским паспортом Хамзат Чимаев обратился к новозеландскому чемпиону UFC в среднем весе Исраэлю Адесанье.

«Хочешь полетать?» — написал 26-летний Чимаев в своем Twitter, опубликовав видеоролик тейкдауна в своем исполнении.

Отметим, свой следующий бой Хамзат Чимаев проведет 19 декабря в Лас-Вегасе. Соперником бойца станет английский боец ямайского происхождения Леон Эдвардс.

Напомним, Чимаев провел дебютный поединок в UFC в июле этого года и одержал три досрочных победы. Всего на счету Чимаева в девять побед в девяти поединках в профессиональной карьере.