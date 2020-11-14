Голландский гонщик команды «Формулы-1» «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время в ходе третьей практики на Гран-при Турции.

Второй результат продемонстрировал французский пилот «Феррари» Шарль Леклер. Третьим стал партнер Ферстаппена по команде, таец Александр Албон.

Отметим, во время тренировки пошел дождь, из-за чего некоторые пилоты не смогли показать время, в том числе и Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Российский пилот Даниил Квят, который представляет «Альфа Таури», продемонстрировал 17-й результат. Его партнер по команде Пьер Гасли стал 14-м.

Ранее стало известно, что с 6 по 12 ноября в «Формуле-1» выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией среди пилотов, представителей команд и персонала.