Российская биатлонистка Ульяна Кайшева выиграла первую контрольную гонку женской сборной России в Тюмени.

Кайшева преодолела дистанцию за 22 минуты 33 секунды, не совершив ни одного промаха. Второе место с отставанием в 0,04 секунды и одним промахом заняла Лариса Куклина. Третьей стала Ирина Казакевич, которая отстала от Кайшевой на 0,25 секунды и допустила один промах.

Отметим, Екатерина Юрлова, Лариса Куклина и Светлана Миронова по результатам прошлого сезона гарантировали себе попадание на первые этапы Кубка мира. Юрлова и Миронова не участвовали в гонке.

Ранее сообщалось, что руководство Союза биатлонистов России утвердило критерии отбора в национальную команду для участия в соревнованиях сезона-2020/21.