Главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает официальный сайт красно-черных. Отмечается, болезнь у 55-летнего тренера протекает бессимптомно, он находится дома на карантине. Также известно, что все остальные тесты игроков и персонала «Милана» показали отрицательный результат.

Сегодняшняя тренировка команды отменена, футболисты возобновят подготовку к матчу с «Наполи» в понедельник.

Ранее сообщалось, что итальянская федерация футбола начала расследование в отношении римского «Лацио». Столичный клуб подозревают в мошенничестве с тестами на COVID-19. Прокуратура уже изъяла из лаборатории 95 мазков и получила доступ к переписке между представителями римлян и работниками упомянутой лаборатории.