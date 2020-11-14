Бразильский нападающий казахстанского «Кайрата» Вагнер Лав будет зарабатывать более одного миллиона евро по новому контракту.

Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа». По информации источника, бразилец будет зарабатывать 1,2 миллиона евро в год. Отмечается, бразильцу также выписали подписной бонус в размере 700 тысяч.

«Мотивировка такого решения очень проста: с 2017 года в чемпионате Казахстана играют 12 команд в 3 круга. В этом сезоне из-за пандемии COVID-19 сыграно было только 2 из них. Поэтому там и приняли решение о понижении суммы выплат», — сообщается в телеграм-канале.

Напомним, летом 2020 года Вагнер Лав пополнил состав «Кайрата» после того, как стал свободным агентом, уйдя из бразильского «Коринтианса». В сезоне-2020 в чемпионате Казахстана Лав забил 10 голов, а также сделал 8 передач в 15 играх за алматинский клуб. По итогам сезона-2020 «Кайрат» стал чемпионом Казахстана.