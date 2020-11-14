Волков ушел на самоизоляцию — его жена и сын заразились коронавирусом

Российский боец UFC в тяжелом весе Александр Волков рассказал, что ушел на самоизоляцию, так как в его семье были выявлены случаи коронавируса.

«Друзья, моя активность тут немного снизилась, так как мы всей семьёй попали на COVID-заключение! Мои жена и сын получили положительные результаты теста на коронавирус, и я так же нахожусь с ними в изоляции дома, как контактировавший. Мой последний тест на вирус был отрицательный, буду надеяться, что так все и пройдет. У супруги и сына болезнь пока протекает в легкой форме, поэтому рассчитываем, что отделаемся легко», — написал Волков в своем Instagram.

Ранее стало известно, что российский боец смешанного стиля Александр Волков проведет бой против голландца Алистара Оверима на одном из следующих турниров UFC.