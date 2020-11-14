Австрийский полузащитник немецкого «РБ Лейпциг» Конрад Лаймер может стать футболистом мадридского «Атлетико».

Об этом сообщает AS. По информации источника, несмотря на трансфер Жоффре Кондогбиа на замену ушедшему Томасу Парти, интерес к 23-летнему австрийцу не утерян. Отмечается, в услугах Лаймера заинтересован тренер Диего Симеоне.

Ранее французский полузащитник Жоффре Кондогбиа перешел из «Валенсии» в мадридский «Атлетико». Контракт Кондогбиа с «Атлетико» рассчитан до 2024 года.

«Атлетико» смог заявить Кондогбиа, так как месяц назад ганский полузащитник Тома Парти перешел в лондонский «Арсенал», юридически расторгнув контракт с мадридцами в одностороннем порядке. Ранее сообщалось, что «Атлетико» заплатит за Кондогбиа 11 миллионов евро, а еще два миллиона «Валенсия» получит бонусами в случае успехов футболиста в новой команде.