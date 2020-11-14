Хавбек «Зенита» Вендел — в старте сборной Бразилии в матче с Южной Кореей

Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел вошел в стартовый состав олимпийской сборной Бразилии на товарищеский матч против Южной Кореи.
Защитник московского «Локомотива» Серкейра Мурило начнет встречу на скамейке запасных бразильской сборной.
Отметим, ранее в Бразилии сообщили, что у защитника московского «Спартака» Айртона Лукаса обнаружен коронавирус, однако в московском клубе эту информацию опровергли.
Встреча олимпийских сборных Южной Кореи и Бразилии пройдет сегодня в Каире и начнется в 16:00 по московскому времени.
Напомним, Вендел подписал пятилетний контракт с петербургским «Зенитом» в октябре 2020 года, перейдя из лиссабонского «Спортинга» за 20 миллионов евро. Бразильский футболист уже успел сыграть в нескольких матчах за петербургский клуб.
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