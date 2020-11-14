Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 17:45,  14 ноября 2020
ФК "Зенит"
0

Хавбек «Зенита» Вендел — в старте сборной Бразилии в матче с Южной Кореей

Хавбек &#171;Зенита&#187; Вендел &#8212; в старте сборной Бразилии в матче с Южной Кореей
Вендел. Фото: Nevasport

Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел вошел в стартовый состав олимпийской сборной Бразилии на товарищеский матч против Южной Кореи.

Защитник московского «Локомотива» Серкейра Мурило начнет встречу на скамейке запасных бразильской сборной.

Отметим, ранее в Бразилии сообщили, что у защитника московского «Спартака» Айртона Лукаса обнаружен коронавирус, однако в московском клубе эту информацию опровергли.

Встреча олимпийских сборных Южной Кореи и Бразилии пройдет сегодня в Каире и начнется в 16:00 по московскому времени.

Напомним, Вендел подписал пятилетний контракт с петербургским «Зенитом» в октябре 2020 года, перейдя из лиссабонского «Спортинга» за 20 миллионов евро. Бразильский футболист уже успел сыграть в нескольких матчах за петербургский клуб.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров