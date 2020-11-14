Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своих ощущениях от грядущего дебюта на Итоговом турнире АТР в Лондоне.

«Конечно же нервничаю, я ведь здесь впервые. Играешь на этом турнир со всеми лучшими игроками и, конечно же, нервничаешь…», — цитирует Рублева официальный портал Итогового турнира АТР.

По словам Рублева, ради этого момента все теннисисты играют и каждый день работают на тренировках. Теннисист отметил, что поддержка, которую ему оказывают, дает ему удвоенное количество энергии и вдвойне мотивирует.

«Я не один, а когда ты не один, справляться со сложностями становится проще, чувствуешь себя сильнее», — сказал Рублев.

Напомним, встреча Андрея Рублева и Рафаэля Надаля на Итоговом турнире АТР в Лондоне состоится завтра, 15 ноября, это будет первый матч на турнире для россиянина. Также в группу к Рублеву попали австриец Доминик Тим и грек Стефанос Циципас.