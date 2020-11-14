Шведская биатлонистка, экс-лыжница Стина Нильссон провела первый старт после перехода в биатлон из лыжных гонок, поучаствовав в спринтерской гонке в Идре, Швеция.

Спортсменка заняла 11-е место, допустив два промаха в стрельбе лежа и один раз — из стойки.

Победу в гонке одержала Ханна Эберг, она не допустила ни одного промаха и привезла 17,7 секунд лидерства от второго места. На подиум также поднялись представительница сборной Швеции Йоханна Скоттхейм, также прошедшая дистанцию без промахов, и спортсменка из Чехии Маркета Давыдова, допустившая два промаха.

Напомним, Стина Нильссон приняла решение стать биатлонисткой по итогам сезона-2019/20 на Кубке мира по лыжным гонкам. Все межсезонье Нильссон проводила по особой системе с упором на стрелковую подготовку.