Петербургский СКА начал матч против череповецкой «Северстали» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игра проходит в Череповце на арене местного Ледового дворца.

Прямую трансляцию матча можно будет найти здесь.

В предыдущем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА разгромил подольский «Витязь» со счетом 8:1. До этого армейцы обыграли финский «Йокерит», проиграли «Куньлуню» обыграли омский «Авангард» 5:2 и уступили московскому «Спартаку» со счетом 1:4. СКА идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции с 31 баллом.

«Северсталь» сыграла в чемпионате на одну игру меньше. Команда Андрея Разина на данный момент занимает шестое место в Западной конференции с двадцатью семью очками в активе.