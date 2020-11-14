Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о состоянии Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового, которые пропустили матч с Молдовой из-за ложноположительных тестов на коронавирус.

Слова Черчесова приводит портал «Спорт-Экспресс». «Это неприятный для нас момент. Другое дело, что игроки остались на нашей базе в Новогорске. Их там хорошо принимали», — отметил Черчесов, добавив, что на изоляции игроки занимались по своей программе и сейчас они находятся в хорошем физическом состоянии.

«Эмоциональное состояние у них тем более высокое, потому что они до нас долетели. Так что есть время подумать до завтра. Возможно, кто-то из них и будет в основном составе», — заключил Черчесов.

Напомним, завтра, 15 ноября, сборной России предстоит сыграть против команды Турции матч Лиги наций.