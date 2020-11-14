Канадский пилот команды «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл выиграл квалификацию Гран-при Турции, четырнадцатого этапа чемпионата Формулы-1 в сезоне-2020.

В заключительном сегменте Стролл проехал круг за 1 минуту и 47.765 секунды. Второе место в квалификационных заездах занял голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», он уступил Строллу 0,29 секунды.

В тройку лучших по итогам квалификации вошел мексиканец Серхио Перес из «Рейсинг Пойнт», он уступил лидеру 1,556 секунды.

Российский пилот итальянской команды «Альфа Таури» Даниил Квят не смог преодолеть барьер второго сегмента квалификации и остался на 17-й строчке. Результату Стролла Квят уступил 21,305 секунды.

Итоговая гонка Гран-при Турции состоится завтра, 15 ноября, на автодроме «Истанбул Парк». Начало гонки назначено на 13:10 по московскому времени.