Российский биатлонист Александр Поварницын вылечился от коронавируса, который подхватил на сборе в якутском Алдане.

Об этом сообщил его личный тренер Виктор Чурин, его слова цитирует агентство ТАСС.

«Тест Саши на коронавирус оказался отрицательным. Он уже уехал из Алдана», — заявил Чурин, отметив, что Поварницын на несколько дней приедет в Ижевск, после чего отправится в Ханты-Мансийск.

Напомним, Александр Поварницын сдал положительный тест на коронавирус в последние дни сбора национальной сборной России в якутском Алдане и вынужден был остаться в городе, чтобы начать лечение. Также в тот момент положительные тесты оказались у нескольких работников команды. Из числа биатлонистов на сборе в Алдане коронавирусом переболел Пётр Пащенко.