Российская телеведущая и певица Регина Тодоренко рассказала о травмах, которые она получила в проекте «Ледниковый период».

В программе «Вечерний Ургант» Тодоренко отметила, что получила серьезное повреждение уже на одной из первых тренировок перед стартом проекта. Партнер певицы, олимпийский чемпион Роман Костомаров поставил ее на наружное ребро и скрестил ноги, а сама Тодоренко уронила на себя партнера.

«Он хотел перепрыгнуть и случайно задел мне голову ногой. У меня сместилось три шейных позвонка, почувствовала невероятный скрип в голове, будто мозг раскололся», — отметила Тодоренко, подчеркнув, что тогда она задумалась, стоит ли дальше принимать участие в проекте.

Напомним, съемки нового сезона «Ледникового периода» стартовали в сентябре 2020 года, на данный момент сняты почти все выпуски.