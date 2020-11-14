Петербургский СКА ведет в счете после первого периода матча с «Северсталью» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Игра проходит на арене «Ледового дворца» в Череповце, на данный момент счет в матче 1:0 в пользу петербургской команды.

На 9-й минуте счет в матче открыл Андрей Кузьменко, передачами в этой атаке отметились Виктор Антипин и Оскар Фантенберг.

В составе «Северстали» было два удаления за первый период, по две минуты штрафа получили Давид Думбадзе и Александр Петунин (за задержку клюшкой и игру высоко поднятой клюшкой). Из состава СКА на скамейке штрафников оказался Оскар Фантенберг.

На данный момент командам осталось сыграть еще 2 периода. Прямую трансляцию встречи можно будет увидеть здесь.