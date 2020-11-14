Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе высказался о дисквалификации российского биатлониста Евгения Устюгова, после которой золото масс-старта ОИ-2010 в Ванкувере досталось Мартену Фуркаду.

Слова Фийона-Майе цитирует портал L’est Republicain. Биатлонист отметил, что когда услышал новость об отстранении Устюгова, то подумал не о русских, а о французе, который выиграл еще одну медаль.

«Потом сказал Мартену, что он настолько крут, что выигрывает медали уже после ухода из спорта. Я даже попросил его научить меня такому», — отметил Фийон-Майе, добавив, что затем он подумал обо всех спортсменах, которым пришлось пострадать из-за обманщика.

По словам Фийона-Майе, он не удивился дисквалификации Устюгова, поскольку слухи об этом ходили и ранее, а сейчас они оказались правдой.