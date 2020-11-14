Петербургский СКА увеличил отрыв от «Северстали» и продолжает лидировать в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Игра проходит на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце. На данный момент счет в матче 2:0 в пользу команды Валерия Брагина.

Во втором периоде в составе СКА шайбу забросил Миро Аалтонен, ему ассистировали Андрей Кузьменко и Виктор Антипин. Эпизод произошел на 26-й минуте встречи.

Первую шайбу в матче забросил Андрей Кузьменко. Результативными передачами отметились Виктор Антипин и Оскар Фантенберг. Отметим, обе шайбы СКА были заброшены в равных составах.

Командам осталось сыграть еще как минимум один период, прямую трансляцию встречи можно будет найти здесь.