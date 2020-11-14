Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович оценил соперников по Итоговому турниру АТР.

На групповом этапе Джокович сыграет с Александром Зверевым, Даниилом Медведевым и Диего Шварцманом.

В интервью пресс-службе турнира Джокович отметил, что Зверев и Медведев находятся в своей лучшей форме, поскольку выиграли два турнира подряд и сыграли друг с другом в финале «Мастерса» в Париже.

«Это очень высокие парни, у них быстрая подача, а также сильные удары слева и справа. У них похожие стили игры. Чтобы победить этих парней, нужно показывать свой лучший теннис», — сказал Джокович.

По мнению теннисиста, Диего Шварцман также находится в хорошей форме и провел лучший сезон в карьере, а то, что он впервые сыграет на таком турнире, может освободить его от давления.