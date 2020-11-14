Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила представительнице Бельгии Элизе Мертенс в полуфинале турнира WTA в австрийском Линце.

Спортсменки сыграли три сета на центральном корте «ТипсАрены», их матч продлился 2 часа и 8 минут. Счет по партиям — 6:2, 1:6, 5:7 в пользу Мертенс.

На счету Александровой три эйса, а также три ошибки на подаче, соперница россиянки семь раз подала навылет и совершила 11 двойных ошибок.

В финале Элизе Мертенс сыграет против победительница другого полуфинала, в котором встретятся Барбора Крейчикова (Чехия) — Арина Соболенко (Белоруссия).

На пути к полуфиналу Екатерина Александрова обыграла Катержину Синякову, Надию Подороску и Варвару Грачеву.

Общий призовой фонд турнира WTA категории «International» в Линце составляет 225 тысяч долларов.