Петербургский СКА обыграл «Северсталь» на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра прошла на арене «Ледового дворца» в Череповце и завершилась со счетом 2:0.

В первом периоде счет в матче открыл форвард СКА Андрей Кузьменко, ему ассистировали Виктор Антипин и Оскар Фантенберг.

Во втором периоде СКА увеличил преимущество благодаря шайбе финского форварда Миро Аалтонена, результативные передачи в этой атаке сделали Виктор Антипин и Андрей Кузьменко.

Таким образом, петербургская команда одержала третью победу подряд, ранее подопечные Валерия Брагина обыграли на выезде «Йокерит» в Хельсинки, а также «Витязь» в Подольске.

«Северсталь» проиграла дома после того, как на выезде обыграла московское «Динамо» в серии буллитов.