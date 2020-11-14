Сборная России по футболу сегодня, 15 ноября, сыграет с командой Турции выездной матч группового этапа Лиги наций УЕФА.

Игра состоится на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Начало матча назначено на 20:00 по московскому времени.

Главным арбитром встречи был назначен польский специалист Шимон Марциняк, помогать ему будут Павел Сокольницки и Радослав Сейка. Резервным арбитром матча станет польский судья Павел Гиль.

В этом розыгрыше сборная России одержала победы над Венгрией и Сербией, а затем сыграла вничью с Турцией и Венгрией на домашнем стадионе. Турецкая команда стартовала на турнире с поражения от Венгрии, а затем сыграла три ничьи подряд.

Заключительный матч на групповом этапе Лиги наций сборная России проведет в Белграде с командой Сербии.