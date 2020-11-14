Московский хоккейный клуб ЦСКА обыграл «Сочи» в регулярном чемпионате Континентальной Хоккейной Лиги.

Игра прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» и завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев.

В составе ЦСКА дублем отметился форвард Сергей Андронов, по одной шайбе в матче забросили Константин Окулов, Антон Слепышев, Егор Афанасьев, Мэт Робинсон и Никита Коростелев.

«Армейцы» забросили две шайбы в первом периоде, одну — во втором периоде и четыре — в третьем.

Команда Игоря Никитина с результатом в 41 за 26 игр очко продолжает лидировать в общем зачете Континентальной хоккейной лиги, а также удерживает первое место в турнирной таблице Западной конференции.

В следующем туре ЦСКА на домашнем льду примет «Локомотив», а «Сочи» сыграет в Минске с местным «Динамо».