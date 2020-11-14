Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят высказался об участии в квалификации Гран-при Турции, в которой он занял 17-е место.

Слова Квята цитирует пресс-служба «Альфа Таури». По словам пилота, день выдался не лучшим для команды.

«Разочарован собой. Допустил ошибку на последнем круге, меня развернуло в неподходящий момент, что испортило мою квалификацию», — отметил Квят, подчеркнув, что продолжал атаковать, но не справился с задней частью машины.

По словам Квята, условия на Гран-при Турции были экстремальными и необычными, а уровень сцепления был крайне низким. «Однако ситуация одинаковая для всех, и я не пилотировал так хорошо, как хотел», — заявил Квят, подчеркнув, что в гонке может произойти все что угодно.