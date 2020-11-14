Российский боец ММА, выступающий в Bellator, Сергей Харитонов будет прооперирован после драки с бывшим бойцом UFC Адамом Яндиевым.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на неназванный источник. Сегодня, 14 ноября, Харитонова в больнице посетила его супруга. Операция на носу назначена на понедельник, поскольку в выходные операции не делают. Также к понедельнику будет понятно состояние правого глаза бойца.

Напомним, после драки у Харитонова диагностировали перелом носа, рассечение и сотрясение мозга после драки. Адвокат бойца заявил, что пострадавший чувствует себя плохо. Инцидент произошел в «Лужниках» вчера, 13 ноября, после турнира по ММА. Как утверждает «Матч ТВ», Яндиев должен Харитонову два миллиона рублей.