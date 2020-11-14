Российский хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух поссорился с двукратной олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой в новом выпуске шоу «Ледниковый период» из-за оценок пары Регина Тодоренко/Роман Костомаров.

В выпуске, посвященном советскому и российскому кино, Тодоренко и Костомаров разыграли на льду сцену из фильма «Сибирский цирюльник». За технику программы фигуристу и певице все судьи выпуска поставили оценку 6,0, а за артистизм Елена Исинбаева единственной из судей поставила 5,9. После этого Тодоренко расплакалась.

После этого на шоу случилась словесная перепалка Авербуха и Исинбаевой: спортсменка была недовольна тем, что из номера нельзя было понять сюжетную канву, а все особенности надо было объяснять словами. Авербух спросил, смотрела ли Исинбаева фильм «Сибирский цирюльник», та ответила, что да, но эту сцену не помнит.