Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение по городам, которые примут чемпионаты мира по биатлону 2024 и 2025 годов.

По решению IBU, в 2024 году чемпионат мира пройдет в чешском Нове Место на Мораве, а в 2025 году турнир примет швейцарский Ленцерхайде.

Напомним, в 2013 году стадион в Нове Место уже принимал чемпионат мира по биатлону. В Ленцерхайде биатлонный чемпионат мира пройдет впервые, обычно там не проводятся даже этапы Кубка мира по биатлону. Швейцария же уже принимала чемпионат мира по биатлону, но в 1985-м году: в Эгг-ам-Этцеле состоялись соревнования среди женщин.

В текущем сезоне-2020/21 чемпионат мира по биатлону примет словенская Поклюка. Соревнования пройдут с 11 по 21 февраля.