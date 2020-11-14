Сборная Германии по футболу сегодня, 14 ноября, сыграет с командой Украины матч группового этапа Лиги наций УЕФА.

Игра состоится в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена». Начало встречи назначено на 22:45 по московскому времени.

Бесплатную прямую трансляцию матча можно будет увидеть здесь:

Главным арбитром на этот матч назначен судья из Румынии Овидиу Хацеган, его ассистентами на линиях будут Октавьян Шовре и Себастьян Георге. Резервный арбитр — также из Румынии, это Себастьян Колтеску.

В текущем розыгрыше Лиги наций сборная Германии трижды сыграла вничью, а также одержала одну победу — над Украиной на выезде. Миром команда Йоахима Лева разошлась с Испанией, а также дважды — с командой Швейцарии. Сборная Украины уступила Испании на выезде, но обыграла ее дома, а также победила команду Швейцарии.