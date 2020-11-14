Главный тренер сборной Турции по футболу Шенол Гюнеш высказался об ожиданиях от матча с командой России в Лиге наций УЕФА.

Слова Гюнеша цитирует «Спорт-Экспресс». Специалист считает, что сборная России провела хороший матч с Молдавией, однако завтра, 15 ноября, состоится совсем другая игра с другими эмоциями.

«Уверен, что Россия будет играть агрессивно, ей нужно побеждать, чтобы забраться как можно выше в рейтинге ФИФА и получить более высокую корзину для жеребьевки чемпионата мира», — сказал Гюнеш.

По мнению тренера, трудно играть за 10 дней три матча со сборной, но команде нужно сделать свою работу и завершить все турниры.

Напомним, матч Турция — Россия состоится завтра, 15 ноября, в Стамбуле.