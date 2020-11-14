Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин высказался о выступлении своей команды в матче с «Северсталью».

Слова Брагина цитирует пресс-служба КХЛ. По мнению тренера, матч получился в боевым, и итог мог быть и в одну, и в другую сторону. «Северсталь» — боевая команда, и выиграть в Череповце приятно», — отметил Брагин.

Как считает Брагин, три выигранных выездных матча — это хороший результат для команды. «У команды нормальное физическое состояние, наконец-то она вошла в рабочий режим, который был до болезни», — сказал тренер.

Напомним, петербургский СКА обыграл череповецкую «Северсталь» на выезде со счетом 2:0. Шайбами в составе СКА отметились Андрей Кузьменко и Миро Аалтонен. До этого команда Брагина победила «Йокерит» и «Витязь».