Российский боец ММА, выступающий в Bellator, Сергей Харитонов прокомментировал драку с экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым.

В своем «Инстаграме» Харитонов выложил видеоролик с инцидентом в «Лужниках» и сделал обращение к спортсменам-профессионалам. «Никогда не применяйте свою силу за пределами спортивных залов, если только вашим близким и окружающим грозит опасность», — заявил боец, подчеркнув, что тренируется, чтобы показать публике силу в клетке, на ринге или татами.

«А самое страшное, когда люди специально готовятся в залах, чтобы совершать преступления», — заявил боец, добавив, что таких людей нужно выгонять из залов. Также Хритонов заявил, что три месяца не сможет принимать участие в боях из-за драки с Яндиевым, он получил переломы, ушибы и ссадины.

Напомним, инцидент произошел вчера, 13 ноября, после турнира ММА в «Лужниках».