Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова выложила новый рекламный ролик, где рассказала о бренде рыбьего жира.

Фигуритка разместила в «Инстаграме» видео, на котором она выполняет вращение со сменой позиции с банкой витаминов Омега-3 в руках, а затем рассказала о новом продукте.

«Я всегда уделаю большое внимание здоровому питанию, чтобы хватало сил на все: тренировки, съемки, учеба», — подписала видео Загитова.

Напомним, в сезоне-2020/21 Алина Загитова не принимает участия в соревнованиях, фигуристка стала ведущей проекта «Ледниковый период» на Первом канале, а также исполняет номера в шоу. В начале ноября Загитова откатала два номера на шоу «Влюбленные в фигурное катание», а на следующей неделе она примет участие в гала-шоу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.