Российский теннисист Андрей Рублев сегодня, 15 ноября, сыграет против испанца Рафаэля Надаля стартовый матч на Итоговом турнире АТР.

Начало матча назначено на 23:00 по московскому времени. Игра будет проходить на «О2-Арене» в Лондоне.

Ранее Рублев и Надаль сыграли одну очную встречу, она произошла в 1/4 финала «Ролан Гаррос» в 2017 году. Надаль одержал победу над Рублевым в трех сетах.

Отметим, Андрей Рублев занимает 8-е место в текущем рейтинге 52 недель АТР, Рафаэль Надаль является второй ракеткой мира.

Также в этот день состоится матч соперников Рублева и Надаля по группе: австриец Доминик Тим сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Начало этого матча назначено на 17:00 по московскому времени.