Российский футбольный агент Алексей Сафонов высказался о первых месяцах Александра Кокорина в московском «Спартаке».

В интервью «Спорт-Экспрессу» Сафонов заявил, что Кокорин все еще сможет выстрелить в «Спартаке», поскольку у футболиста все для этого есть, в том числе его данные.

«Для меня остается загадкой, почему Кокорин так долго адаптируется в новой команде», — отметил Сафонов, добавив, что мастерство Кокорина никуда не делось, однако возможно он оказался не готов к тому, что Доменико Тедеско, главный тренер «Спартака» посадит его на скамейку запасных.

Как считает Сафонов, видимо другие футболисты команды — Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон выглядят на тренировках лучше, чем Кокорин. «На мой взгляд, рано Кокорина хоронить в «Спартаке», последнего слова он еще точно не сказал», — заявил Сафонов.