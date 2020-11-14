Международный союз биатлонистов (IBU) сделал прогноз по состоянию бюджета по итогам сезона-2020/21.

Как сообщается на официальном сайте IBU, организация прогнозирует дефицит бюджета размером в 2,8 миллиона евро после проведения сезона-2020/21.

В релизе отмечается, что прогноз по дефициту связан с пандемией коронавируса: из-за нее был отменен ряд соревнований, а также случилась потеря нескольких медиаправ. Пандемия дополнительно потребует от IBU тратить средства на поддержку оргкомитетов соревнований, а также тестирование биатлонистов на коронавирус.

Первоначальный вариант бюджета от IBU был профицитным: доходы должны были составить 36,717 млн евро, а расходы — 36,693 миллиона.

Напомним, Кубок мира по биатлону стартует этапом в финском Контиолахти, соревнования начнутся уже 28 ноября.