Защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр высказался об уровне российского фубола и сравнил его с немецким.

Слова Бауэра цитирует портал Express.de. «Футбол в России намного лучше, чем я ожидал», — сказал Бауэр, отметив, что «Зенит» и московский клубы произвели на футболиста огромное впечатление в плане качества игры.

«РПЛ, конечно, даже близко не так хороша, как бундеслига. Тем не менее я вполне уверен, что топ-клубы РПЛ, «Зенит» и московские команды, в Германии боролись бы за еврокубковые места», — отметил Бауэр, подчеркнув, что российские клубы в любом случае отставали бы от «Баварии» и дортмундской «Боруссии».

Напомним, Роберт Бауэр является воспитанником немецкого футбола, за «Арсенал» он выступает с 2019 года.