Депутат Государственной Дум Виталий Милонов высказался о ситуации с нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой и сливом его интимного видео в интернет.

Слова Милонова цитирует портал Metaratings.ru.

Милонов отметил, что в ближайшее время Дзюба вернется и сможет показать своей игрой, что надо перестать обращать внимание на эту тему. «Все, уже проехали. Уже все решения приняты, поэтому надо от парня отстать», — отметил депутат.

Как считает Милонов, дело Дзюбы должно быть тщательно расследовано. «Если его шантажировали в России, то он должен об этом заявить», — сказал Милонов, добавив, что те, кто украл у футболиста данные, должны быть найдены и понести заслуженное наказание.