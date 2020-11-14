Главные новости за 14 ноября с ледовых катков, теннисных кортов и автодромов — в традиционном дайджесте Nevasport.

СКА обыграл «Северсталь» на выезде в регулярном чемпионате КХЛ

Петербургский СКА обыграл «Северсталь» на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла на арене «Ледового дворца» в Череповце и завершилась со счетом 2:0. В первом периоде счет в матче открыл форвард СКА Андрей Кузьменко, а во втором периоде СКА увеличил преимущество благодаря шайбе финского нападающего Миро Аалтонена.

Стролл выиграл квалификацию Гран-при Турции, Квят — 17-й

Канадский пилот команды «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл выиграл квалификацию Гран-при Турции, четырнадцатого этапа чемпионата Формулы-1 в сезоне-2020. В заключительном сегменте Стролл проехал круг за 1 минуту и 47.765 секунды. Второе место в квалификационных заездах занял голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третье — Серхио Перес. Российский пилот итальянской команды «Альфа Таури» Даниил Квят не смог преодолеть барьер второго сегмента квалификации и остался на 17-й строчке.

Александрова уступила Мертенс в полуфинале турнира WTA в Линце

Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила представительнице Бельгии Элизе Мертенс в полуфинале турнира WTA в австрийском Линце. Спортсменки сыграли три сета на центральном корте «ТипсАрены», их матч продлился 2 часа и 8 минут. Счет по партиям — 6:2, 1:6, 5:7 в пользу Мертенс.

Кайшева финишировала первой в контрольной гонке сборной России

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева выиграла первую контрольную гонку женской сборной России в Тюмени. Кайшева преодолела дистанцию за 22 минуты 33 секунды, не совершив ни одного промаха. Второе место с отставанием в 0,04 секунды и одним промахом заняла Лариса Куклина. Третьей стала Ирина Казакевич, которая отстала от Кайшевой на 0,25 секунды и допустила один промах.

Заболотный, Лесовой и Ерохин тренируются со сборной России перед игрой с турками

Футболисты сборной России Антон Заболотный, Даниил Лесовой и Александр Ерохин тренируются в составе национальной команды на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле перед матчем Лиги наций УЕФА против сборной Турции. Об этом сообщается в Twitter сборной России. Отмечается, все футболисты тренируются в общей группе, а Антон Заболотный, Даниил Лесовой и Александр Ерохин вчера вечером вернулись в расположение национальной команды.