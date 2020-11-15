Серхио Рамос не смог удержать слёз: череда ошибок при аодготовке к мундиалю приводит к закономерному финалу. Фото: официальный сайт ФИФА

Серхио Рамос не смог удержать слёз: череда ошибок при аодготовке к мундиалю приводит к закономерному финалу. Фото: официальный сайт ФИФА

В матче Лиги наций между Швейцарией и Испанией, который завершился вничью 1:1 в Базеле, капитан гостей Серхио Рамос дважды получал возможность пробить пенальти.

Это случилось на 57-й и 80-й минутах. Оба раза вратарь швейцарцев Ян Зоммер парировал попытки защитника. Тем самым, Зоммер прервал длительную серию защитника «Реала» из двадцати пяти реализованных ударов подряд. Рамос не мазал пенальти с мая 2018 года.

Кроме того, Зоммер стал оказался одним из немногих вратарей, которому удалось отбить сразу два удара Рамоса с пенальти. Ранее Даниель Субашичь на Евро-2016 сделал то же самое. После матча главный тренер сборной Испании Луис Энрике отметил, что если бы Испания получила третью возможность исполнить пенальти, это сделал бы снова Рамос.

Рамос проводил свой 177-й матч за сборную Испании — это новый рекорд для футболистов европейских сборных. Футболист обошел итальянского вратаря. Джанлуиджи Буффона.