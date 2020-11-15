В Лас-Вегасе завершился турнир UFC Vegas 14 (Fight Night 182). В главном бою в легком весе встретились 36-летний бразилец Рафаэль Дос Аньос и 35-летний американец Пол Фельдер.

Спустя пять раундов победу раздельным решением судей взял Рафаэль дос Аньос (47-48, 50-45, 50-45). Он оказался лучше по статистически значимым ударам – 98 на 92. По тейкдаунам преимущество имел спортсмен из Бразилии – шесть удачных попыток из двадцати двух против одной из двух у Фельдера. Общее количество точных ударов также лучше было у бразильца – 155-134.

Дос Аньос одержал тридцатую победу в карьере ММА при тринадцати поражениях. У Фельдера это поражение стало шестым в карьере при семнадцати победах.

Ранее Пол Фельдер заменил в этом бою российского бойца Ислама Махачева, у которого за пять дней до боя, обнаружилась свинка.