Бывший боец UFC Адам Яндиев впервые в публичном пространстве заговорил о потасовке с бойцом Bellator Сергеем Харитоновым.

По словам Яндиева, он только сейчас добрался до телефона в связи с последними событиям. Боец попросил немного набраться терпения — скоро будет полное интервью, где он от начала до конца расскажет про отношения с Харитоновым.

«Про тот конфликт, который между нами произошёл. Всё с фактами, с доказательствами. Завтра вы всё узнаете. Прошу вас, не пишите чушь и ересь со слов этого лжеца. Немного терпения», — написал Яндиев в инстаграме.

Напомним, поздним вечером 13 ноября в Москве случилась между бойцом Bellator Сергеем Харитоновым и бывшим бойцом UFC Адамом Яндиевым. По результатам потасовки Харитонова попал в больницу, где ему требуется операция. У него сотрясение мозга, перелом носа и рассечение. По просьбе Харитонва, Яндиева задержали правоохранительные органы.