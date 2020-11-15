Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин высказался относительно своих ожиданий от предстоящей игры Лиги наций между национальными сборными Турции и России. Встреча состоится сегодня в Стамбуле, 15 ноября. Начало — в 20.00.

Аршавин предположил, что на матч поставят вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Не скажу, что с трепетом жду игры, матч как матч. Придется трудно, как мне кажется, турки – фавориты в этой встрече».

Отметим, что сборная России не выигрывала четыре последних матча — три ничьи и одно поражение. Турция не может победить уже шесть встреч.

После матча с Турцией России предстоит сыграть еще одну встречу в Лиге Наций. 18 ноября команда Станислава Черчесова встретится на выезде в заключительном матче Лиги нацией с Сербией в Белграде.