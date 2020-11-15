В воскресенье, 15 ноября, в Лондоне начнется мужской Итоговый турнир. В нем впервые с 2000-го сыграют сразу два российских спортсмена Андрей Рублев и Даниил Медведев. 20 лет назад это были Евгений Кафельников и Марат Сафин.

У Медведева это второй турнир. И второе попадание в восьмерку лучших. В прошлом году состоялся дебют. Даниил не смог выйти из группы — проиграл все свои матчи. Хотя имел все шансы обыграть Рафаэля Надаля на старте турнира, имея матч-болы.

На групповом этапе Медведев сыграет с Диего Шварцманом, Александром Зверевым и Новаком Джоковичем. С Джоковичем и Зверевым у него отрицательная разница в личных встречах (2:4 и 2:5, соответственно). А вот над Шварцманом Даниил имеет преимущество, выиграв все четыре поединка.

Рублев играет в другой группе, которая видится чуть более сложной. В соперниках у российского теннисиста Доминик Тим, Стефанос Циципас и Рафаэль Надалем. Именно с последним Андрей играет сегодня в 23.00 по московскому времени. Интересно, что ранее они играли только один раз — в четвертьфинале Ролан Гаррос три года назад. Тогда легко победил Надаль, как будет сейчас?

Для Андрея это будет дебютный Итоговый. Он стал пятым россиянином после Кафельникова, Сафина, Давыденко и Медведева, который когда-либо выступал на подобных турнирах, ранее носивших название Masters и Masters Cup.

Напомним, что самое успешное выступление у российского теннисиста было в 2009-м. Тогда преуспел Николай Давыденко, обыгравший в финале аргентинца Хуана Мартина дель Потро. Несколькими неделями ранее свою карьеру в Париже заканчивал Марат Сафин…

Марат играл на Итоговых турнирах трижды (2000, 2002, 2004). Дебютировал в 2000-м, где выступал в качестве первой ракетки мира. Именно после того турнира он это звание уступил Густаво Куэртену, который тогда обыграл всех. Сафин же уступил в полуфинале Андре Агасси.

Как там получится у Рублева и Медведева?